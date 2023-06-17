Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Латвійці вкотре підтримали Україну у боротьбі з агресією російських терористів.

Національна збірна Латвії на своєму полі поступилася Туреччині у результативному матчі відбору на ЄВРО-2024, який відбувся у п'ятницю, 16 червня (2:3).

Під час цього протистояння латвійські вболівальники вирішили вкотре висловити свою позицію щодо російської військової агресії на території України, відео чого з'явилося у соцмережах.

Фанати збірної Латвії виконали відомий у всьому світі хіт "путін — х***о", присвячений нинішньому президентові росії. Таким чином латвійці висловили підтримку українському народу у боротьбі російськими терористами та окупантами.

Відео доступне у Telegram-каналі Football.ua: