Латвійці вкотре підтримали Україну у боротьбі з агресією російських терористів.
Вболівальники збірної Латвії, getty images
17 червня 2023, 21:50
Національна збірна Латвії на своєму полі поступилася Туреччині у результативному матчі відбору на ЄВРО-2024, який відбувся у п'ятницю, 16 червня (2:3).
Під час цього протистояння латвійські вболівальники вирішили вкотре висловити свою позицію щодо російської військової агресії на території України, відео чого з'явилося у соцмережах.
Фанати збірної Латвії виконали відомий у всьому світі хіт "путін — х***о", присвячений нинішньому президентові росії. Таким чином латвійці висловили підтримку українському народу у боротьбі російськими терористами та окупантами.
Відео доступне у Telegram-каналі Football.ua: