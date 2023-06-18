Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації ЄВРО-2024, що відбувся 17 червня 2023 року, 21:45.

У рамках третього туру відбіркового циклу у фінальну частину ЄВРО-2024 збірна Португалія зустрілася з командою Боснії та Герцеговини, здобувши розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Команда Роберто Мартінеса страждала в домашній грі проти непоступливого суперника на Да Луж, однак усе одно здобула чергову перемогу завдяки дублю Бруну Фернандеша та голу Бернарду Сілви.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Португалія — Боснія і Герцеговина​ у відборі на ЄВРО-2024:

Португалія — Боснія і Герцеговина 3:0

Голи: Б. Сілва, 44, Фернандеш, 76, 90+3



Португалія: Кошта — Канселу (Семеду, 78), Антоніу Сілва, Діаш, Д. Перейра, Геррейру — Б. Сілва (Отавіо, 87), Пальїнья (Жота, 87), Фернандеш — Роналду, Феліш (Невеш, 62).



Боснія і Герцеговина: Шехич — Дедич, Ахмедходжич, Барішич (Хамулич 71), Санічанін, Колашинац (Газібегович, 78) — Хаджіахметович (Тагірович, 71), Цимирот, П’янич (Прцич, 78) — Стеванович, Джеко (Варешанович, 78).



Попередження: Перейра — П’янич, Тагірович