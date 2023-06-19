Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершились два поєдинки.

В рамках відбіркового етапу до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 збірна Фінляндії приймала на своєму полі Сан-Марино.

"Суомі" відправили у ворота супротивника шість м'ячів, натомість зберегли власні ворота "сухими".

Фінляндія — Сан-Марино 6:0

Голи: Камара, 16, Каллман, 39, Хаканс, 65, 72, 74, Пуккі, 76

В іншому матчі збірна Вірменії під керівництвом Олександра Перакова приймала на своєму полі Латвію та здобула непросту перемогу.

Вірменія — Латвія 2:1

Голи: Тікнізян, 35, Барсегян, 90 (пен.) — Мкртчян, 65 (у власні ворота)