Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Реверанс від легендарного форварда.

Італійський воротар Джанлуїджі Буффон на початку серпня 2023 року остаточно завершив свою видатну кар’єру професійного футболіста у віці 45 років.

Після ухвалення такого рішення легендарний голкіпер почав свою діяльність у тренерському штабі національної збірної Італії, де працюватиме з найкращими воротарями країни.

На честь початку роботи Буффона на новій посаді не менш знаковий для італійського футболу екснападник Луїджі Ріва, славетна кар’єра якого завершилась ще в 1978 році, прокоментував долучення Джіджі до колективу Лучано Спаллетті.

"Джіджі принесе чимало ентузіазму в цю збірну, він дуже хороший хлопець. Йому взагалі ідеально підходить роль керівника делегації. І після такої надзвичайної кар'єри він не міг просто так залишити світ футболу.

Буффон — проста людина, людина, яка завжди говорить те, що думає. Трохи схожий на мене в цьому плані, розумний та серйозний.

Знаєте, я ще той курець зі стажем, тож інколи викурював із ним сигарету за черговою бесідою. Це були приємні моменти, тому що з ним можна говорити про все. Не тільки про футбол, а й про нормальне життя, різні життєві проблеми.

Наше спілкування було простим і чудовим. Те, що він зробив у своїй кар'єрі, доводить, гравцем якого рівня він був.

Що від нього відмагатиметься на новій посаді? Залишатись поруч із гравцями та вирішувати різні складні моменти, особливо у важкі для команди часи. Ми говоримо про хлопців, які можуть бути тендітними або запальними. Бувають різні характери та реакції, хтось навіть спати не може спокійно.

Манчіні? Усе, він залишився в минулому, і тепер мають вагу тільки лише хороші результати команди.

Я ніколи не знав Спаллетті особисто, але він завжди справляв на мене гарне враження. Він добре виступив із Наполі, вигравши титул, і я ціную його як тренера. Я вважаю, що він правильна людина для того, щоб керувати командою в такий момент", — заявив славетний італійський нападник.

Збірна Італії зіграє проти Північної Македонії 9 вересня, а проти України — 12 вересня.