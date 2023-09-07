Українська бригада рефері працюватиме на зустрічі між Сан-Марино та Словаччиною.
Микола Балакін, УАФ
07 вересня 2023, 17:23
УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на матч відбірного циклу Євро-2024 між збірними Сан-Марино та Словаччини. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Головним арбітром матчу буде Микола Балакін, якому допомагатимуть Дмитро Запороженко та Андрій Скрипка, а резервним рефері призначено Ярослава Козика.
До цього Балакін працював на матчі відбору Євро у 2019 році між Францією та Андоррою (3:0), а також відсудив дві гри у кваліфікації ЧС у 2021 році.
Матч між збірними Сан-Марино та Словаччини відбудеться 10 вересня.