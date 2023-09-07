Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи B, у якому зіграють Франція та Ірландія.

Франція та Ірландія на Парк-де-Пренс у Парижі зіграють матч п'ятого туру групового етапу кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 в рамках квартету B.

Дідьє Дешам, у порівнянні з грою в Дубліні (1:0), використав із перших хвилин Кунде на правому фланзі захисту, тоді як до центру оборони повернувся Лукас Ернандес, а Чуамені зіграє в опорній зоні. Дембеле розташується на правому фланзі атаки.

Стівенн Кенні, у свою чергу, залучив до стартового складу Стівенса в трійку центральних захисників, тоді як Даффі та Браун зіграють на флангах, а Айда очолить атаку.

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Л. Ернандес, Т. Ернандес — Чуамені, Рабьо — Дембеле, Грізманн, Мбаппе — Жиру.

Запасні: Самба, Ареола, Павар, Дісасі, Камавінга, Коло Муані, Тодібо, М. Тюрам, Саліба, Фофана, Камара, Коман.



Ірландія: Базуну — Коллінз, Еган, Стівенс — Даффі, Каллен, Моламбі, Браун — Найт, Айда, Огбене.