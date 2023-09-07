Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Дідьє Дешама не пропустила від "острів'ян" у відбірковому циклі до чемпіонату Європи-2024 та продовжила свою безгоданну ходу.

Новий сезон клубного футболу розпочався на європейських теренах та вже встиг набрати помітних обертів. Аж раптом, усе знову було змушено зупинитись, хоча й ця вимушена павза була заплановано заздалегідь. Настав час матчів національних збірних, для яких нагальним питанням залишається шлях на чемпіонат Європи-2024, що вже наступного літа стартуватиме в Німеччині.

А отже був привід пригадати ситуацію у відбірковому квінтеті B, де був очевидний лідер в особі Франції та два геть неочікуваних переслідувачів фіналістів минулорічного мундіалю в Катарі — Греція та Ірландія. Нідерланди теж були десь неподалік, проте в "зеленої армії" звітного вечора було заплановане протистояння на Парк-де-Пренс проти команди Дідьє Дешама, тож варто було очікувати на цікавий та непередбачуваний розвиток подій.

І хоча цей матч відбувався не на традиційному для господарів Стад-де-Франс через залучення головної арени країни до проведення чемпіонату світу з регбі, проте на якість підтримки від трибун це жодним чином не вплинуло. А отже й залишилось сталим бажання французів узяти гру під власний контроль уже від самого початку протистояння.

Певна пасивність від ірландців цьому тільки підігрувала, тож ми доволі швидко побачили команду Дешама не тільки з м’ячем на чужій половині, а й за створенням гольових моментів біля воріт Базуну. Воротар гостей, до речі, відчував до певного ступеня невпевненість у власних діях, як мінімум двічі ледь не випустивши м’яч на ногу супернику в небезпечній зоні.

Але й без цього Франція подолала чужий опір уже на 19 хвилині, коли пострілом здалеку з лівого флангу Чуамені вразив протилежний кут чужих воріт. Однак подальшого просування від господарів поля вдалось побачити не одразу, оскільки цим неможливо було займатись за умов відсутності нападника Олів’є Жиру, який отримав пошкодження лівої ноги в одному з епізодів боротьби всередині чужого штрафного та був вимушений залишити межі поля.

За своєю 11 спробою забити дебютний м’яч у футболці національної збірної з’явився на полі Маркус Тюрам, але малюнок гри господарів усе одно довелось змінити. І хоча активність Дембеле та Мбаппе на флангах від того не зменшилась, проте достатньо багато часу Франція витратила заради наступного подолання спротиву захисту суперників. Другий гол прийшов аж на початку другого тайму й саме від Тюрама, який доїв атаку за участі заблокованого удару Мбаппе пострілом із межі воротарського під поперечину.

А далі футболістам Дешама потрібно було просто не вигадати собі проблем на власну голову, із чим вони в підсумку й упорались. Ірландія спробувала перебудуватись за ходом протистояння, але атака у її виконанні була доволі невпевненою, тож ні до чого карколомного не призвела. Традиційно потужна гра другим поверхом у команди Стівена Кенні цього разу не відіграла належну роль.

У наступному матчі Франція зіграє в гостях у Нідерландів аж у жовтні, тоді як Ірландія прийматиме "ораньє" вже 10 вересня.— Ірландія 2:0Чуамені, 19, Тюрам, 26Меньян — Кунде (Павар, 89), Упамекано, Л. Ернандес (Саліба, 73), Т. Ернандес — Чуамені, Рабьо — Дембеле (Коман, 73), Грізманн (Камавінга, 89), Мбаппе — Жиру (Тюрам, 26).Базуну — Коллінз, Еган, Стівенс (Макклін, 46) — Даффі, Каллен, Моламбі (О’Ши, 67), Браун — Найт, Айда (Кін, 67), Огбене (Ебоселе, 84).Попередження: Т. Ернандес, Грізманн — Каллен