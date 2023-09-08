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Словаччина — Португалія 0:1
Гол: Фернандеш, 43

Словаччина: Дубравка — Пекарік, Вавро, Шкрініар, Ганцко — Куцка (Бенеш, 75), Лоботка (Грошовські, 83), Дуда — Шранц (Боженік, 63), Полевка (Суслов, 63), Гараслін (Дюріш, 83).

Португалія: Кошта — Далот, Діаш, А. Сілва, Канселу (Семеду, 62) — Б. Сілва, Пальїнья, Фернандеш — Вітінья Феррейра (Нету, 63), Роналду, Леау (Отавіо, 63).

Попередження: Шранц, Дуда — Роналду