Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
08 вересня 2023, 23:44
Гол Бруну Фернандеша приніс Португалії перемогу над Словаччиною
Команда Роберто Мартінеса вдруге поспіль лише з одним голом обіграла суперників, але продовжила свою непереможну ходу до основного раунду Євро-2024.
Словаччина — Португалія, Getty Images
08 вересня 2023, 23:44
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Словаччина — Португалія 0:1
Гол: Фернандеш, 43
Словаччина: Дубравка — Пекарік, Вавро, Шкрініар, Ганцко — Куцка (Бенеш, 75), Лоботка (Грошовські, 83), Дуда — Шранц (Боженік, 63), Полевка (Суслов, 63), Гараслін (Дюріш, 83).
Португалія: Кошта — Далот, Діаш, А. Сілва, Канселу (Семеду, 62) — Б. Сілва, Пальїнья, Фернандеш — Вітінья Феррейра (Нету, 63), Роналду, Леау (Отавіо, 63).
Попередження: Шранц, Дуда — Роналду