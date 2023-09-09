Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 8 вересня 2023 року, 21:45.

У рамках п'ятого туру кваліфікаційного раунду до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 у групі D пройшов матч між збірними Хорватії та Латвії, який завершився розгромною перемогою команди Златко Далича.

"Картаті" почали трощити захист аутсайдерів квінтету вже від самого початку протистояння, і за підсумками першого тайму пішли з поля за переваги в три "сухі" м’ячі.

Це дало змогу їхньому тренерському штабу вільно проводити ротації, проте постачання м’ячів у сітку воріт суперників від того не зупинилось, хоча й дещо зменшило свої обсяги.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Хорватія — Латвія у 5 турі відбору на ЄВРО-2024:

Хорватія — Латвія 5:0

Голи: Петкович, 3, 44, Іванушец, 13, Крамарич, 68, Пашалич, 78

Хорватія: Лівакович — Юранович, Шутало, Гвардіол (Віда, 46), Соса (Барішич, 67) — Брозович (Влашич, 61), Модрич (Пашалич, 61) — Крамарич, Іванушец, Перішич — Петкович (Муса, 67).

Латвія: Пуріньш — Савалніекс (Раймондс, 56), Черномордійс, Дубра, Сорокінс — Яунземс (Ікаунієкс, 86), Емсіс, Тоберс (Савельєсвс, 86), Циганікс — Улдрікіс, Ікауньєкс (Дашкевичс, 76).

Попередження: Циганікс.