Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 8 вересня 2023 року, 21:45.

У рамках п'ятого туру кваліфікаційного раунду до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 у групі A пройшов матч між збірними Кіпру та Шотландії, який завершився впевненою перемогою команди Стіва Кларка.

"Тартанова армія" розпочала гру зі швидкого забитого м’яча від Скотта Мактомінея та вже до середини першого тайму впоралась із встановленням остаточного рахунку.

Шотландія в підсумку має 100% результат та лише один пропущений м'яч за п'ять матчів відбіркового циклу в групі з Іспанією та Норвегією.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кіпр — Шотландія в 5 турі відбору на ЄВРО-2024:

Кіпр — Шотландія 0:3

Голи: Мактоміней, 6, Портеус, 16, Макгінн, 30

Кіпр: Малль — Каро, Лайфіс, Роберж — Антоніу (Андреу, 80), Кір’яку (Гогич, 80), Кусулос (Йоанну, 46), Харалампус (Какуліс, 84), Андерсон — Кастанос — Сотіріу (Піттас, 46).

Шотландія: Ганн — Гікі (Паттерсон, 83), Портеус, Гендрі, Тірні, Робертсон — Мактоміней (Крісті, 90), Гілмор (Маклін, 67), Макгрегор, Макгінн (Армстронг, 83) — Адамс (Дайкс, 67).

Попередження: Андерсон, Піттас, Йоанну.