Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 8 вересня 2023 року, 21:45.

У рамках п'ятого туру кваліфікаційного раунду до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 у групі A пройшов матч між збірними Боснії і Герцеговини та Ліхтенштейну, який завершився впевненою, але не за підсумковим рахунком, перемогою команди Мехо Кодро.

"Синьо-жовті" розпочали гру зі швидкого забитого гола від Едіна Джеок, після чого Сімон Люхінгер зрізав м’яч у власні ворота, тож переможця пари вже було фактично визначено.

Не вплинув на стан справ і доволі швидкий м’яч у відповідь від Сандро Вольфінгера посеред першого тайму, бо загальна перевага надалі зберігалась виключно за господарями поля.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боснія і Герцеговина — Ліхтенштейн у 5 турі відбору на ЄВРО-2024:

Боснія і Герцеговина — Ліхтенштейн 2:1

Голи: Джеко, 3, Люхінгер, 18 (аг) — С. Вольфінгер, 21

Боснія і Герцеговина: Шехич — Мілічевич, Гаджикадунич, Колашинац — Дедич, Налич (Тагірович, 64), П’янич (Гаджіахметович, 77), Крунич (Гамулич, 90+3), Демірович (Кодро, 90+3) — Більбія (Газібегович, 77), Джеко.

Ліхтенштейн: Бюхель — Бек, Трабер, Малін — С. Вольфінгер (Ф. Вольфінгер, 84), Люхінгер (Гаслер, 83), Візер (Маєр, 68), Зеле, Гоппель — Саланович (Нецер, 83), Саглам (Люк, 74).

Попередження: Колашинац, Крунич — Трабер, Малін, Люхінгер.