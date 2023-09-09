Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Підопічні Андерссона здобули переконливу перемогу над суперником в матчі відбору на Євро-2024.

В рамках 5-го туру кваліфікації на Євро-2024 збірна Естонії приймала команду Швеції. Поєдинок відбувся в групі F.

Підопічні Янне Андерссона відразу взялись за справу та відвантажили у ворота суперника три м'ячі ще в першому таймі. Авторами голів стали Дьокереш, Кулусевські та Ісак.

У другій половині зустрічі своє ім'я у протокол матчу вписав Куайсон, а Кулусевські записав на свій рахунок ще й асист. Крапку в матчі поставив Клаессон.

5:0 — впевнена перемога шведів. Таким чином, шведська збірна відірвалась від естонців на 5 очок та посідає третє місце. До другої сходинки, на якій розташувалась Австрія, чотири пункти.

Нагадаємо, сьогодні в групі F відбувся матч між Азербайджаном та Бельгією, в якому "дияволи" здобули мінімальну перемогу — 1:0.

Естонія — Швеція 0:5

Голи: Дьокереш, 18, Кулусевські, 24, Ісак, 39, Куайсон, 75, Клаессон, 90+2.