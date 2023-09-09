Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C, у якому зіграють Північна Македонія та Італія.

Північна Македонія зіграє проти Італії в рамках п'ятого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 в рамках групи C.

Благоя Мілевські залучив до стартового складу Манєва та Мусліу до лінії захисту, тоді як Елезі та Атанасов зіграють у лінії атакувальних півзахисників, а напад очолить Міовські.

Лучано Спаллетті, у свою чергу, використав із перших хвилин Ді Лоренцо, Манчіні та Бастоні до оборони, тоді як Барелла та Тоанлі з'являться в трикутнику в центрі поля, а Політано, Дзакканьї та Іммобіле утворять трійку нападу.

Північна Македонія: Дімітрієвські — Манєв, Мусліу, Зайков, Аліоські — Ашковські, Барді — Елезі, Атанасов, Ельмас — Міовські.

Запасні: Алексовські, Шишковські, Ільязовські, Адемі, Трайковські, Дорієв, Серафімов, Бабунські, Алімі, М. Рістовські, Дімоські, Несторовські.



Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Манчіні, Бастоні, Дімарко — Барелла, Крістанте, Тоналі — Політано, Іммобіле, Дзакканьї.

Запасні: Вікаріо, Мерет, Бірагі, Локателлі, Романьйолі, Ретегі, Распадорі, Ньонто, Дарміан, Скальвіні, Фраттезі, Дзаніоло.



Гра Північна Македонія — Італія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.