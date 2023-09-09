Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
09 вересня 2023, 23:46
Італія в першому матчі на чолі із Спаллетті несподівано зіграла внічию проти Північної Македонії
"Скуадра Адзурра" власноруч зробила наступний матч проти України ледь не вирішальним для себе.
Північна Македонія — Італія, Getty Images
09 вересня 2023, 23:46
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Північна Македонія — Італія 1:1
Голи: Барді, 81 — Іммобіле, 47
Північна Македонія: Дімітрієвські — Манєв, Мусліу (Серафімов, 78), Зайков, Аліоські — Ашковські (Дімоські, 74), Барді — Елезі (Алімі, 74), Атанасов (Ільязовські, 90+1), Ельмас — Міовські.
Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Манчіні (Скальвіні, 60), Бастоні, Дімарко (Бірагі, 82) — Барелла, Крістанте, Тоналі (Распадорі, 89) — Політано (Дзаніоло, 46), Іммобіле, Дзакканьї (Ньйонто, 82).
Попередження: Манєв, Алімі — Дімарко, Тоналі, Дзаніоло