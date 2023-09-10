Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 9 вересня 2023 року, 21:45.

У рамках п'ятого туру кваліфікаційного раунду до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 у групі I пройшов матч між збірними Косово та Швейцарії, який завершився нічиєю.

"Наті" зуміли подолати опір господарів уже на початку першого тайму, після чого втримували гру подалі від власних воріт до завершення першого тайму.

Однак поперерві Косово зуміло доволі швидко відігратись, проте майже одразу після того пропустило прикрий автогол від Аміра Ррахмані.

Але зусиль господарів поля в атаці в підсумку вистачило на м’яч Ведада Мурікі вже під завісу компенсованого часу, що дозволило команді здобути четвертий заліковий бал у кампанії.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Косово — Швейцарія в 5 турі відбору на ЄВРО-2024:

Косово — Швейцарія 2:2

Голи: Мурікі, 65, 90+4 — Фройлер, 14, Ррахмані, 79 (аг)

Косово: Мурич — Войвода, Ррахмані, Аліті, Пакарада — В. Беріша (Жегрова, 46), Лошай (Гадерджонаж, 68), Фацліджи (Муслія, 46), Б. Беріша (Краснікі, 54) — Мурікі, Рашица (Кореніца, 81).

Швейцарія: Зоммер — Фернандеш, Аканджі, Шер, Родрігес — Фройлер (Соу, 84), Закарія, Джака — Шакірі (Окафор, 84), Амдуні (Іттен, 63), Варгас (Ндоє, 63).

Попередження: Аліті, Лошай, Ррахмані, Войвода.