Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 9 вересня 2023 року, 21:45.

У рамках п'ятого туру кваліфікаційного раунду до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 у групі I пройшов матч між збірними Румунії та Ізраїля, який завершився нічиєю.

Посеред першого тайму румуни відкрили рахунок зусиллями Дениса Алібека, тоді як у подальшому намагались утримувати суперників подалі від власних воріт.

Виходило це робити в господарів не дуже якісно, тож уже на початку другої половини Оскар Глух відіграв відставання, але в подальшому Ізраїль не зміг розвинути власну перевагу в контролі м’яча.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Румунія — Ізраїль у 5 турі відбору на ЄВРО-2024:

Румунія — Ізраїль 1:1

Голи: Алібек, 27 — Глух, 53

Румунія: Молдован — Сореску (Моруцан, 56), Маня, Дрегушин, Бурке, Банку — М. Марін (Олару, 64), Р. Марін, Станчу (Чікелдеу, 87) — Коман (Міхейле, 56) — Алібек (Пушкаш, 64).

Ізраїль: Глазер — Даса, Мігель, Голдберг (Лемкін, 77), Ревіво — Перец (Абу Фані, 73), Лаві, Глух — Єхезкель (Каніховські, 73), Тургеман (Вайссман, 62), Соломон.

Попередження: Марін, Дрегушин, Пушкаш — Каніховські.