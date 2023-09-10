У шостому турі відбору до Євро-2024 відбулася низка поєдинків у неділю у слоті 19:00.

Збірна Данії на виїзді зуміла обіграти Фінляндію з мінімальним рахунком.

Фінляндія — Данія 0:1
Гол: Гейб'єрг, 86.

Фінляндія: Градецькі, Алхо (Сойрі, 62), Госконен, Іванов, Пелтола, Нісканен (Уронен, 13), Камара, Шюллер (Антман, 62), Кайрінен, Челльман (Тейлор, 84), Пуккі (Пох'янпало, 62). 

Данія: Шмейхель, Р. Крістенсен (Крістіансен, 80), А. Крістенсен, Андерсен, Меле, Еріксен, Нергор (Ділейні, 75), Гейб'єрг, Ліндстрем (Хейлунд, 46), Ольсен (К'єр, 81), Вінд (Поульсен, 67). 

Попередження: Крістенсен (13), Іванов (18), Уронен (53), Нергор (62), Поульсен (73), Пох'янпало (79), Андерсен (90). 

В іншому матчі Чорногорія у меншості зуміла обіграти Болгарію.

Чорногорія – Болгарія 2:1
Голи: Савич, 45+1, Йоветич, 90+7 – Боруков, 79. 

Вилучення: Вуячич, 59. 

Молдова не без проблем, але зуміла обіграти Фарерські острови з мінімальним рахунком.

Фарерські острови — Молдова 0:1
Гол: Раце, 53. 