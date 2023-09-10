Завершилися матчі у рамках відбору на чемпіонат Європи-2024 за 10 вересня.
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10 вересня 2023, 21:22
У шостому турі відбору до Євро-2024 відбулася низка поєдинків у неділю у слоті 19:00.
Збірна Данії на виїзді зуміла обіграти Фінляндію з мінімальним рахунком.
Фінляндія — Данія 0:1
Гол: Гейб'єрг, 86.
Фінляндія: Градецькі, Алхо (Сойрі, 62), Госконен, Іванов, Пелтола, Нісканен (Уронен, 13), Камара, Шюллер (Антман, 62), Кайрінен, Челльман (Тейлор, 84), Пуккі (Пох'янпало, 62).
Данія: Шмейхель, Р. Крістенсен (Крістіансен, 80), А. Крістенсен, Андерсен, Меле, Еріксен, Нергор (Ділейні, 75), Гейб'єрг, Ліндстрем (Хейлунд, 46), Ольсен (К'єр, 81), Вінд (Поульсен, 67).
Попередження: Крістенсен (13), Іванов (18), Уронен (53), Нергор (62), Поульсен (73), Пох'янпало (79), Андерсен (90).
В іншому матчі Чорногорія у меншості зуміла обіграти Болгарію.
Чорногорія – Болгарія 2:1
Голи: Савич, 45+1, Йоветич, 90+7 – Боруков, 79.
Вилучення: Вуячич, 59.
Молдова не без проблем, але зуміла обіграти Фарерські острови з мінімальним рахунком.
Фарерські острови — Молдова 0:1
Гол: Раце, 53.