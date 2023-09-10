Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Рональда Кумана пропустила швидкий м'яч на чужому полі, проте за ходом гри зуміла схилити шалі терезів на власну користь.

Крізь різноманітні етапи встигає пройти навіть такий швидкоплинний елемент футбольного сезону, як міжнародна павза, тож на початку вересня ми тільки й мусили те робити, що встигати за подіями в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2024. Починався цей етап для нас із цікавого протистояння на Парк-де-Пренс поміж Францією та Ірландією (2:0), і за ці дні ми вже встигли перестрибнути з п’ятого на шостий тур відбіркового раунду, тож "зелені" знову опинились на наших екранах, аде вже в домашньому протистоянні проти Нідерландів у квінтеті B.

У червні колектив Рональда Кумана брав участь у фінальній частині Ліги націй УЄФА, тож йому було не до всіх цих запеклих протистоянь. "Ораньє" встигли в березні програти Франції (0:4), після чого обіграли Гібралтар (3:0), та й усе на тому. Кількома днями раніше вони з таким самим рахунком здолали Грецію, тож мали шість очок на власному рахунку. Це вже було більше, аніж за свої чотири попередні гри назбирали ірландці, тож у господарів було неприховане бажання йти в атаку з перших хвилин.

Нідерланди натомість трохи забарились на початку матчу й одразу не тільки привезли гольовий момент Огбене на власні ворота, удар якого з правого флангу штрафного блокували захисники, а й отримали пенальті за влучання м’яча в руку ван Дейка, після спроби Маккліна завершити подачу кутового з правого флангу, який було зароблено в попередній атаці. Покарання якісним ударом у лівий кут виконав Айда.

Команді Кумана таким чином довелось немов удруге заходити до цього протистояння, і хоча їй удалось призупинити тиск на власні ворота, але все ж таки перевага господарів бодай у спортивному азарті відчувалась дуже сильно. Ірландія постійно змінювала агресивну манеру пресингу на побудову трьох ліній захисту на власній половині, тож виглядала дуже цікаво та рухливо для глядачів, а для суперників лише створювала додаткові проблеми.

Навіть і не встигли ми якось відзначити створення гольових моментів у гостей при цьому, але на 19 хвилині вони раптово отримали такий само, як і суперники до цього, шанс відзначитись голом. Думфріса в центрі власного штрафного завалив на газон Базуну, коли спробував перехопити закидання від Гакпо на суперника з глибини поля. Пенальті потім ударом у правий нижній кут реалізував автор потенційної гольової передачі.

На цьому протистояння тільки продовжувало розкриватись, і хоча до завершення тайму ми побачили лише кілька цікавих спроб вразити чужі ворота ударами з гострих кутів від Малена, господарі все одно намагались не відпускати далеко нідерландців без пресингу. У другій половині Куману довелось навіть перекрутити розташування власних футболістів для того, аби хоч трохи заплутати суперників, що в підсумку дало Нідерландам можливість провести свій другий м’яч у цій грі.

Це Ваут Веггорст удало з’явився на заміну поперерві й уже на 56 хвилині вивів свою команду вперед зі скидання від Думфріса з правого флангу штрафного на межу воротарського. Якщо брати суто за результативністю спроб команди Кумана вражати чужі ворота, то "ораньє" цього вечора були просто зразкові, адже потім їм банально нічого не дали створити опоненти, але й гості перестали помилятись у захисті, тож довели гру до логічного завершення.

У наступному турі Ірландія зіграє вдома проти Греції, а Нідерланди прийматимуть Францію.Ірландія —1:2Айда, 4 (пен.) — Гакпо, 19 (пен.), Веггорст, 56Базуну — Коллінз, Даффі, Іган (Макграт, 73) — Доерті (Ебоселе, 87), Браун (Смоуллбоун, 73), Каллен, Макклін (Меннінг, 64) — Найт (Армстронг, 87), Огбене — Айда.Флеккен — де Лігт, ван Дейк, Аке — Думфріс, Віффер (Рейндерс, 46), Ф. де Йонг, Блінд (Веггорст, 46) — Сімонс (Бергейс, 89), Мален (Копмейнерс, 68), Гакпо (Ланг, 81).Попередження: Базуну, Огбене, Найт — Віффер, Гакпо