Завершилися поєдинки 6-го туру кваліфікації чемпіонату Європи за 11 вересня.
Аарон Ремзі, twitter.com/Cymru
11 вересня 2023, 23:48
У рамках шостого туру відбору на ЄВРО-2024 у групі D між собою зустрілися збірні Латвії та Уельсу.
Господарям поля знову не вдалося набрати бодай одне очко у цій кваліфікації, тоді як валлійці записали до свого активу впевнені три очки.
Аарон Ремзі у першому таймі реалізував пенальті (ні на що не натякаємо), а Брукс вже у компенсований час зняв усі питання щодо переможця.
Латвія — Уельс 0:2
Голи: Ремзі, 29 (пен.), Брукс, 90+6
У групі J у паралельному матчі зустрілися збірні Ісландії та Боснії та Герцеговини.
Переможця визначив пізній гол Фіннбогасона на другій компенсованій хвилині.
Ісландія — Боснія і Герцеговина 1:0
Гол: Фіннбогасон, 90+2
У ще одному матчі групи J збірна Словаччини не зазнала ніяких проблем із Ліхтенштейном.
Словаччина - Ліхтенштейн 3:0
Голи: Ганцко, 1, Дуда, 3, Мак, 6