Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершилися поєдинки 6-го туру кваліфікації чемпіонату Європи за 11 вересня.

У рамках шостого туру відбору на ЄВРО-2024 у групі D між собою зустрілися збірні Латвії та Уельсу.

Господарям поля знову не вдалося набрати бодай одне очко у цій кваліфікації, тоді як валлійці записали до свого активу впевнені три очки.

Аарон Ремзі у першому таймі реалізував пенальті (ні на що не натякаємо), а Брукс вже у компенсований час зняв усі питання щодо переможця.

Латвія — Уельс 0:2

Голи: Ремзі, 29 (пен.), Брукс, 90+6

У групі J у паралельному матчі зустрілися збірні Ісландії та Боснії та Герцеговини.

Переможця визначив пізній гол Фіннбогасона на другій компенсованій хвилині.

Ісландія — Боснія і Герцеговина 1:0

Гол: Фіннбогасон, 90+2

У ще одному матчі групи J збірна Словаччини не зазнала ніяких проблем із Ліхтенштейном.

Словаччина - Ліхтенштейн 3:0

Голи: Ганцко, 1, Дуда, 3, Мак, 6

