Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Португалія без Роналду трохи не дотягнула до перемоги з двозначним рахунком над Люксембургом

Асистентський хет-трик Бруну Фернандеша став у нагоді дублям Гонсалу Рамуша, Діогу Жоти та Гонсалу Інасіу, а також додатковим м'ячам Рікарду Орти та Жоау Феліша.

Португалія — Люксембург, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Португалія — Люксембург 9:0

Голи: Інасіу, 12, 45+4, Рамуш, 18, 34, Жота, 58, 78, Орта, 67, Фернандеш, 83, Феліш, 88



Португалія: Кошта — Семеду (Канселу, 61), Діаш, Інасіу, Далот — Фернандеш, Д. Перейра (Невеш, 75), Б. Сілва (Орта, 61) — Жота, Рамуш (Феліш, 60), Леау (Отавіо, 75).



Люксембург: Моріс — Бонерт (Жерсон, 46), Янс, Шано (Корач, 79), Махмутович, Пінту (В. Тілль, 54) — Боржеш Саншеш, Рупіль (С. Тілль, 46), Мартінш, Дан. Сінані — Чурчі (Карлсон, 46).



Попередження: В. Тілль, Жерсон.