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Португалія — Люксембург 9:0
Голи: Інасіу, 12, 45+4, Рамуш, 18, 34, Жота, 58, 78, Орта, 67, Фернандеш, 83, Феліш, 88

Португалія: Кошта — Семеду (Канселу, 61), Діаш, Інасіу, Далот — Фернандеш, Д. Перейра (Невеш, 75), Б. Сілва (Орта, 61) — Жота, Рамуш (Феліш, 60), Леау (Отавіо, 75).

Люксембург: Моріс — Бонерт (Жерсон, 46), Янс, Шано (Корач, 79), Махмутович, Пінту (В. Тілль, 54) — Боржеш Саншеш, Рупіль (С. Тілль, 46), Мартінш, Дан. Сінані — Чурчі (Карлсон, 46).

Попередження: В. Тілль, Жерсон.