Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 12 вересня 2023 року, 21:45.

У рамках шостого туру кваліфікаційного раунду до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 у групі F пройшов матч між збірними Бельгії та Естонії, який завершився перемогою команди Доменіко Тедеско.

Господарі поля швидко зуміли забити у ворота суперників, що в підсумку виявилось нічим іншим, аніж початком розгрому.

Услід за голом Яна Вертонгена відбувся м’яч Леандро Троссара посеред першого тайму, а вже після перерви блискавичний дубль Ромелу Лукаку фактично закрив цю гру.

Гол Шарля Де Кетеларе наприкінці основного часу лише підкреслив і без того значну перевагу бельгійської збірної.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бельгія — Естонія в 6 турі відбору на ЄВРО-2024:

Бельгія — Естонія 5:0

Голи: Вертонген 4, Троссард 18, Лукаку 56, 58, де Кетеларе 88

Бельгія: Кастельс — Кастань (Сіке, 66), Фас, Вертонген (Дебаст, 84), Теат — Мангала, Онана, Карраско (Лукебакіо, 59) — Троссар (де Кетеларе, 66), Лукаку (Опенда, 59), Доку.

Естонія: Гейн — Баранов, Тамм, Метс — Паскочі, Кайт (Мілер, 76), Поом (Шейн, 46), Пікк — Васильєв (Туньов, 61), Оямаа (Синявський, 61) — Анієр (Зеньов, 67).

Попередження: де Кетеларе — Метс.