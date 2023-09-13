Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Португальський спеціаліст втратив місце роботи після поразки від Албанії.

Португалець Фернанду Сантуш більше не є очільником збірної Польщі, повідомив офіційний сайт Польського футбольного союзу.

Албанія — Польща 2:0 Відео голів та огляд матчу 10.09.2023

У союзі зазначають, що вибір нового керманича національної команди є пріоритетом для правління, тому вже найближчим часом буде повідомлено, коли відбудеться його презентація.

68-річний португалець очолював збірну Польщі з кінця січня 2023 року. З того часу поляки здобули в офіційних матчах дві перемоги та тричі програли.

Після п'яти зіграних матчів польська збірна посідає у своїй групі відбору на Євро-2024 4-те місце, поступаючись чотирма очками Албанії, двома Чехії (є гра у запасі) та Молдові.

На рахунку Сантуша перемога на Євро-2016 зі збірної Португалії, а також перемога у Лізі націй з ними ж.