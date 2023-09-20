Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ексгравець Баварії має шанс залишитися у національній команді.

Юліан Нагельсманн хотів би, щоб ексгравець мюнхенської Баварії Сандро Вагнер був одним з його асистентів у збірній Німеччини, повідомляє Sky Sport.

За даними порталу, переговори стосовно Вагнера вже просунулися. Під керівництвом Нагельсманна у Гоффенгаймі гравець провів 50 матчів і вони підтримували зв'язок навіть після цього.

Вагнер входив у трійку тих, хто опікувався збірною Німеччини у товариській грі проти збірної Франції. Повідомляється, що він відповідав за розстановку німців.

Нагадаємо, Нагельсманн ще не очолив "бундестім", проте 36-річний спеціаліст дуже близький до призначення.