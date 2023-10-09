Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Прикра новина для Дідьє Дешама.

Центральний захисник Арсеналу Вільям Саліба провів на полі весь матч проти Манчестер Сіті (1:0) у рамках восьмого туру АПЛ. Після матчу виявилось, що француз отримав травму пальця ноги, через яку пропустить найближчі матчі збірної Франції. Таку інформацію надає RMC Sport.

Замість Саліба, Дідьє Дешам викликав захисника Ніцци Жан-Клера Тодібо.

У жовтні, збірна Франції зіграє проти Нідерландів у кваліфікації Євро-2024, а також проведе товариський матч зі збірною Шотландії.