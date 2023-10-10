Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нападник травмувався у грі проти Вест Гема цими вихідними.

Шведський нападник Александер Ісак не допоможе своїй національній збірній у матчах проти Молдови та Бельгії, повідомляє видання The Athletic.

Ісак травмувався у грі проти Вест Гема, яка відбулася у неділю, 8 жовтня. У тому поєдинку швед відзначився дублем, а на 86-й хвилині дав сигнал головному тренеру Едді Гау, що йому потрібна заміна.

Після обстеження, проведеного у таборі збірної Швеції у понеділок, 9 жовтня, стало зрозуміло, що у найближчих матчах національній команді 24-річний гравець не допоможе.

Швеція зустрінеться з Молдовою у товариському поєдинку 12 жовтня, а за чотири дні, 16 жовтня, гратиме у Бельгії у рамках відбору на Євро-2024. Станом на зараз, шведи перебувають у досить складному становищі у своїй кваліфікаційній групі.