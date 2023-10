У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Вест Гем приймав Ньюкасл на Лондон Стедіум, а Астон Вілла гостювала у Вулвергемптона на Молінью.

"Молотобійці" відкрили рахунок у грі вже на 8-й хвилині зустрічі — відзначився Соучек. У другому таймі Ісак вивів "сорок" вперед своїм дублем за 4 хвилин. Нічию для Вест Гема врятував Кудус, який з'явився на 76-й хвилині зустрічі замість автора першого голу господарів.

Вест Гем — Ньюкасл 2:2

Голи: Соучек, 8, Кудус, 89 — Ісак, 58, 62

Попередження: Емерсон, 17, Антоніо, 35, Пакета, 70 — Гімараес, 17, Альмірон, 67, Лонгстафф, 79

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Агерд, Емерсон — Боуен, Соучек (Кудус, 76), Ворд-Праус, Альварес, Пакета — Антоніо (Бенрахма, 75)

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Ласеллс, Шер, Берн — Лонгстафф, Гімараес, Тоналі — Альмірон (Мерфі, 82), Ісак (Вілсон, 85), Андерсон (Таргетт, 90+3)

Вулвз лідирував у другому таймі лише дві хвилини. Вперед їх вивів Хван, а майже одразу рахунок зрівняв Пау Торрес. Наприкінці поєдинку з поля вилучили Леміну, тож господарі пробули у меншості аж до 90+14 хвилини, але зуміли втримати нічию.

Neither side could find a winner in @Wolves v @AVFCOfficial! 🤝 pic.twitter.com/Q7vlyZ9tiK