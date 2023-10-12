Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи A, у якому зіграють Іспанія та Шотландія.

Збірні Іспанії та Шотландії зіграють поміж собою на севільському стадіоні Ла Картуха в рамках сьомого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 в групі A.

Луїс Менділібар, після розгрому команди Кіпра (6:0), використав із перших хвилин Бальде ліворуч у захисті, тоді як Ферран та Оярсабаль зіграють на флангах атаки.

Стів Кларк, на тлі поразки в товариській грі проти Англії (1:3), залучив до стартового складу Крісті до центральної ланки, тоді як Дайкс зіграє на вістрі атаки.

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Бальде — Гаві, Родрі, Меріно — Ферран Торрес, Мората, Оярсабаль.

Запасні: Аррісабалага, Рая, Сансет, Пау Торрес, Руїс, Сарагоса, Хоселу, Д. Гарсія, Фаті, Субіменді, Гарсія, Навас.



Шотландія: Ганн — Гікі, Портеус, Гендрі, Маккена, Робертсон — Макгінн, Мактоміней, Макгрегор, Крісті — Дайкс.