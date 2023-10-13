Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю до матчу 7-го туру відбора до Євро-2024, який пройде 13 жовтня і розпочнеться о 21:45.

У черговому поєдинку відбору до чемпіонату Європи-2024 зіграють між собою збірні Нідерландів і Франції.

Нідерланди — Франція

П'ятниця, 13 жовтня, 21:45, Йохан Кройфф Арена, Амстердам. Арбітр зустрічі — Фелікс Цваєр (Німеччина)

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Виступи під керівництвом Рональда Кумана у збірної Нідерландів не виглядають переконливими. Під його керівництвом "помаранчеві" почали з розгромних 0:4 від французів у Парижі. Потім були у Лізі націй 2:4 з Хорватією та 2:3 з Італією. Куман цілком міг позбутися роботи, але потім були перемоги над Грецією та Ірландією, що, як мінімум, відклало відставку.

Францію продовжує тренувати Дідьє Дешам, під керівництвом якого команда зуміла дістатися трьох фіналів і виграти чемпіонат світу-2018. У Катері французи виглядали чудово і дійшли до фіналу, але поступилися Аргентині та феноменальному Ліонелю Мессі. У новому циклі французи виглядають добре: вони мають п'ять сухих перемог у п'яти іграх.

Зазначимо, що лише німці зуміли здолати Францію, але в товариському матчі останнім часом (2:1).

За версією букмекерів, навіть незважаючи на статус домашньої гри, фаворит поєдинку — Франція. Перемога французів оцінюється коефіцієнтом 2.38, а перемога голландців – 3.25. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.60.

Орієнтовні склади:

Нідерланди: Вербрюгген – де Врей, ван Дейк, Аке – Думфріс, де Роон, Веєрман, Блінд – Сімон, Веггорст, Мален.

Франція: Меньян – Павар, Конате, Лукас Ернандес, Тео Ернандес – Чуамені, Рабьо – Дембеле, Грізманн, Мбаппе – Жиру.

Не зіграють: Тімбер, Ботман, де Лігт, Де Йонг, Маласія, Гакпо – Саліба, Упамекано, Кунде, Дісасі.

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