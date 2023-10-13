В рамках сьомого туру відбіркового етапу чемпіонату Європи-2024 відбувся ряд поєдинків. Бельгія та Португалія ледь не дозволили Австрії та Словаччині створити камбеки. 

Ісландія зіграла внічию із Люксембургом та впустила шанс наблизитися до лідерів. 

Греція та Боснія і Герцеговина перемогли Ірландію та Ліхтенштейн на виїзді. 

Австрія — Бельгія — 2:3 
Голи: Лаймер, 72, Забітцер, 84, пенальті — Лукебакіо, 12, 55, Лукаку, 58 

На 78 хвилині Амаду Онана (Бельгія) отримав червону картку 

Ірландія — Греція — 0:2 
Голи: Якумакіс, 20, Масурас, 45 

Ісландія — Люксембург — 1:1 
Голи: Оскарссон, 23 — Родрігеш, 46 

Ліхтенштейн — Боснія і Герцеговина — 0:2 
Голи: Рахманович, 13, Стеванович, 41 

Португалія — Словаччина — 3:2 
Голи: Рамос, 18, Роналду, 29, пенальті, 72 — Ганцко, 69, Лоботка, 80 