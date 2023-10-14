Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 13 жовтня 2023 року, 21:45.

У матчі сьомого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Португалії вдома обіграла Словаччину (3:2).

Два швидких голи від Рамуша та Роналду вже до середини першого тайму сформували непоганий початок для колективу Роберто Мартінеса, після чого господарям поля залишалось лише втримувати власну перевагу.

Суперники почали прокидатись після перерви, але на гол Ганцко вчасно відповів своїм другим м’ячем Кріштіану Роналду, тож після цього навіть результативний удар Лоботки не похитнув перевагу португальців.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Португалія — Словаччина 3:2 в 7 турі відбору на Євро-2024:

Португалія — Словаччина 3:2

Голи: Рамос, 18, Роналду, 29 (пен.), 72 — Ганцко, 69, Лоботка, 80

Португалія: Кошта — Далот, Діаш, А. Сілва, Канселу — Фернандеш, Пальїнья (Отавіу, 86), Б. Сілва (Невеш, 86) — Роналду, Рамуш (Жота, 86), Леау (Феліш, 65).

Словаччина: Дубравка — Пекарік (Томич, 76), Вавро, Шкрініар, Ганцко — Куцка (Бенеш, 46), Лоботка, Дуда — Шранц (Дюріш, 87), Боженік (Полєвка, 65), Мак (Суслов, 46).

Попередження: Фернандеш, Пальїнья — Пекарік, Дуда, Суслов, Грошовскі, Дьомбер.