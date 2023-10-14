Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 13 жовтня 2023 року, 21:45.

Збірна Бельгії в рамках поєдинку сьомого туру відбіркового етапу чемпіонату Європи грала на виїзді проти Австрії.

Команда Доменіко Тедеско отримала перевагу в три м'ячі завдяки точним пострілам Лукаку та Лукебакіо, проте австрійці не здались та відіграли два голи.

Втім, вплинути на розподіл балів в цій грі підопічні Рангніка так й не змогли.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Австрія — Бельгія в 7 турі відбору на Євро-2024:

Австрія — Бельгія 2:3

Голи: Лаймер, 72, Забітцер, 84, пенальті — Лукебакіо, 12, 55, Лукаку, 58