Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 13 жовтня 2023 року, 21:45.
Австрія — Бельгія, getty images
14 жовтня 2023, 09:26
Збірна Бельгії в рамках поєдинку сьомого туру відбіркового етапу чемпіонату Європи грала на виїзді проти Австрії.
Команда Доменіко Тедеско отримала перевагу в три м'ячі завдяки точним пострілам Лукаку та Лукебакіо, проте австрійці не здались та відіграли два голи.
Втім, вплинути на розподіл балів в цій грі підопічні Рангніка так й не змогли.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Австрія — Бельгія в 7 турі відбору на Євро-2024:
Австрія — Бельгія 2:3
Голи: Лаймер, 72, Забітцер, 84, пенальті — Лукебакіо, 12, 55, Лукаку, 58