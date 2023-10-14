Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Фахівцю не вдається стати "своїм" у баварському колективі.

Німецький фахівець Томас Тухель у терміновому порядку очолив мюнхенську Баварію на тлі раптового відходу Юліана Наггельсмана посеред другої половини минулого сезону.

Однак та кампанія для "Рекордмайстера" в підсумку завершилась лише здобуттям чемпіонського титулу в останні секунди національної першості, тоді як перший ж трофей нового сезону, Суперкубок Німеччини, Баварія програла на Альянц Арені РБ Лейпциг.

Таким чином 50-річний Тухель так і не зміг отримати належної підтримки ні з боку фанатів, а ні від власне футболістів.

Останнім ж часом німецька преса дедалі частіше публікує інформацію, що мікроклімат у Баварії з кожним днем стає дедалі гіршим.

Гравці скаржаться на те, що тренер не має належного впливу на колектив, розвиток якого перебуває в стані стагнації.

Зокрема, футболістам чинних чемпіонів Німеччини не подобається манера спілкування Тухеля напередодні матчів, бо стартовий склад він оголошує лише за лічені години до початку матчів, через що не кожен устигає опанувати спеціальну тактику та загальний малюнок гри команди.

Наразі є лише дві особи в тренерському штабі, до яких можуть безпосередньо звертатись футболісти Баварії — Жолт Льов та Ентоні Баррі, тоді як Тухель, переважну частину робочого часу, не досяжний для розмов із гравцями.

Мюнхенська Баварія тим часом іде третьою в турнірній таблиці, поступаючись леверкузенському Баєру дома пунктами.