Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанець дуже цінує зіркового підопічного.

У п'ятницю, збірна Португалії завдяки дублю Кріштіану Роналду обіграла збірну Словаччини (3:2) та кваліфікувалася на Євро-2024. Головний тренер "обраних" прокоментував вихід його команди на Євро-2024 та вплив Роналду на гравців збірної.

"Поборотися за вихід і досягти його – це мрія. У нас дуже талановита команда і використовувати талант цих футболістів – складне завдання для тренера. Але я думаю, що за останні сім ігор нам вдалося продемонструвати правильне ставлення до справи.

Кріштіану Роналду у хорошій формі, багато грає та багато забиває у своєму клубі. У нього великий досвід виступів за збірну, він надихає молодих хлопців і є прикладом для наслідування.