Німець мав і інші варіанти продовження своєї тренерської кар'єри.
Юліан Нагельсманн, Getty Images
14 жовтня 2023, 14:44
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн поділився на пресконференції, що розмовляв з деякими клубами, перш ніж очолити рідну національну команду.
"У мене було кілька зустрічей з деякими клубами, але не було відчуття, що є клуб, який може стати правильним наступним кроком. У підсумку, я вирішив ще трохи побути у відпустці і відновитися, тому що у мене ніколи не було такої ситуації — півроку перерви у кар'єрі", — сказав Нагельсманн.
Він також зазначив, що зі збірною Німеччини згадане відчуття у нього виникло одразу, тож для нього велика честь бути тренером національної команди, приводить слова німецького спеціаліста Bayern & Germany.
Нагадаємо, перший матч Нагельсманна в якості головного тренера збірної Німеччини стартує сьогодні, 14 жовтня, о 22:00. Суперниками німців буде збірна США.