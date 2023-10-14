Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німець мав і інші варіанти продовження своєї тренерської кар'єри.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн поділився на пресконференції, що розмовляв з деякими клубами, перш ніж очолити рідну національну команду.

"У мене було кілька зустрічей з деякими клубами, але не було відчуття, що є клуб, який може стати правильним наступним кроком. У підсумку, я вирішив ще трохи побути у відпустці і відновитися, тому що у мене ніколи не було такої ситуації — півроку перерви у кар'єрі", — сказав Нагельсманн.

Він також зазначив, що зі збірною Німеччини згадане відчуття у нього виникло одразу, тож для нього велика честь бути тренером національної команди, приводить слова німецького спеціаліста Bayern & Germany.

Нагадаємо, перший матч Нагельсманна в якості головного тренера збірної Німеччини стартує сьогодні, 14 жовтня, о 22:00. Суперниками німців буде збірна США.