Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На Віндзор Парк у Белфасті місцеві вболівальники тричі святкували голи у ворота гостей.

У рамках сьомого туру групового етапу відбору до Євро-2024 у Німеччині збірна Північної Ірландії приймала збірну Сан-Марино на "Віндзор Парк" у Белфасті.

Господарі спокійно здобули 3 очки у дуелі з головним аутсайдером групи Н. Гості очікувано не зуміли нічим відповісти на результативні удари свого суперника.

Північна Ірландія — Сан-Марино 3:0

Голи: Сміт, 5, Мадженніс, 11, Макменамін, 81

Гол Сміта (Північна Ірландія) на 31-й хвилині поєдинку було скасовано через офсайд

Попередження: Льюїс, 43, Вашингтон, 64, Макнейр, 90+4

Турнірна таблиця групи Н наразі виглядає наступним чином: