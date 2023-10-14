Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вболівальники "синьо-жовтих" високо оцінили гру голкіпера.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін став "Левом матчу" проти Північної Македонії (2:0), який відбувся у рамках відбору до Євро-2024.

Вболівальники української національної команди визнали голкіпера, який представляє лісабонську Бенфіку на клубному рівні, найкращим гравцем сьогоднішнього матчу.

Протягом поєдинку з македонцями Трубін здійснив 5 сейвів. Від найвідоміших статистичних порталів (WhoScored і SofaScore) він отримав оцінки 7.8 та 8.0.