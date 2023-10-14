Італійці без проблем здолали аутсайдера групи.
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14 жовтня 2023, 23:59
У рамках сьомого туру групи Італія приймала Мальту.
Господарі без проблем здолали гостей, відправивши до їхніх воріт чотири голи.
Таким чином, Італія знову вийшла на друге місце, випереджаючи збірну України.
Італія - Мальта 4:0
Голи: Бонавентура 23, Берарді 45+1, 63, Фраттезі 90+3.
Італія: Доннарумма, Дарміан, Манчіні, А. Бастоні, Дімарко (Удоджі 79), Локателлі, Барелла (Фраттезі 65), Бонавентура (Біраги 87), Берарді (Орсоліні 65), Кен (Скамакка 79), Распадорі.
Мальта: Бонелло, Апап, Пепе, З. Мускат, Д. Мбонг (Аттард 66), Янкам (Нвоко 84), Крістенсен (Н. Мускат 66), Гілам'є, Камензулі, П. Мбонг (Пайбер 84), Монтебелло (Сатаріано 55).
Попередження: П. Мбонг 44, Янкам 53, Апап 54.