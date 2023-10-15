Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Данці взяли реванш за поразку в Астані.

У рамках сьомого туру відбору до Євро-2024 у групі H Данія приймала Казахстан.

Господарі розібралися з гостями та реабілітувалися за поразку у першому поєдинку в Астані.

Данія – Казахстан 3:1

Голи: Вінд 36, Сков 45+1, 48 – Вороговський 58.

Данія: Шмейхель – Андерсен, К'єр, Андреас Крістенсен – Меле, Еріксен, Гейб'єрг, Сков (Расмус Крістенсен, 69) – Дольберг (Поульсен, 69) – Вінд (Нергор, 83), Гейлунд (Ліндстрьом, 90)

Казахстан: Шацький – Бистров, Аліп, Марочкін — Каїров, Зайнутдінов (Дарабаєв, 75), Бейсебеков (Куат, 62), Досмагамбетов (Вороговський, 46) – Самородов (Чесноков, 80), Аймбетов (Тагиберген, 46), Оразов

Попередження: А. Крістенсен 23, К'єр 27 – Аліп 85.