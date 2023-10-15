Керманич дав свій коментар.
ЮЛІАН НАГЕЛЬСМАНН, GETTY IMAGES
15 жовтня 2023, 21:22
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн озвучив мету своєї команди на чемпіонат Європи-2024.
"Я думаю, це нормально, коли ти береш участь у турнірі і хочеш його виграти.
Ми хочемо виграти цей турнір, але хорошим результатом, ймовірно, буде не тільки перемога – можливо, якщо ми вийдемо до півфіналу, чвертьфіналу та покажемо блискучий футбол, і вся країна пишатиметься нами, це теж може бути успіхом”, — наводить слова Нагельсманна ESPN.
Нагадаємо, що чемпіонат Європи-2024 пройде у Німеччині.