Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн озвучив мету своєї команди на чемпіонат Європи-2024.

"Я думаю, це нормально, коли ти береш участь у турнірі і хочеш його виграти.

Ми хочемо виграти цей турнір, але хорошим результатом, ймовірно, буде не тільки перемога – можливо, якщо ми вийдемо до півфіналу, чвертьфіналу та покажемо блискучий футбол, і вся країна пишатиметься нами, це теж може бути успіхом”, — наводить слова Нагельсманна ESPN.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи-2024 пройде у Німеччині.