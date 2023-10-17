Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Львівське", анонсують матч між збірними України та Мальти.

У рамках відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 національна збірна України у своєму наступному матчі зіграє проти Північної Македонії.

ГРУПА C 1 Англія 5 4 1 0 16 2 14 13 2 Італія 5 3 1 1 10 4 6 10 3 Україна 6 3 1 2 8 7 1 10 4 Північна Македонія 6 2 1 3 7 14 -7 7 5 Мальта 6 0 0 6 1 15 -14 0

МАЛЬТА — УКРАЇНА

ВІВТОРОК, 17 ЖОВТНЯ, 21:45. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАДІОН, ТА'КАЛІ (МАЛЬТА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МОРТЕН КРОГ (ДАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO та СУСПІЛЬНЕ

Збірна України підходить до матчу на третій сходинці турнірної таблиці в групі C з десятьма балами. В минулому турі команда Сергія Реброва перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:0. Наш головний конкурент на цей час — чинний чемпіон Європи збірна Італії, яка також прагне потрапити у фінальну частину турніру.

Матч проти північномакедонців забрав в збірної України багато сил та емоцій. Це була дуже інтенсивна та важка гра, проте наша команда впоралась. Збірна України може самостійно забезпечити собі вихід далі — потрібно лише здобути дві перемоги в матчах, що залишились. І якщо з Мальтою це виглядає не найважчою задачею, то ось з Італією буде важко.

Повертаючись до мальтійців все теж не так просто. Не дивлячись на нуль балів за шість матчів, команда доволі міцна, й матч в першому колі проти неї це доводить. Тоді збірна України змогла дотиснути супротивника лише в другому таймі, ледь не втративши очки. Вирішальний м'яч на свій рахунок записав Віктор Циганков, але його у звітному матчі не буде.

Мальта не буде знаходитись під тиском результату, тому зможе грати у своє задоволення. Для команди Сергія Реброва важливо забити швидкий гол, щоб позбавити нервового завершення гри, як то було з Північною Македонією. Втім, рівень атакувальної гри проти минулого супротивника дозволяє розраховувати на позитивний результат, потрібно тільки покращити реалізацію.

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Окрім Циганкова та Ярмоленка, які не потрапили навіть у заявку на жовтневі матчі через травми, вже у складі збірно України пошкодження отримав Сергій Кривцов, проте в тренуванні перед грою він брав участь. Крім того, Руслан Маліновський отримав непотрібне попередження в матчі з Північною Македонією, тому також пропустить гру.

Сергій Ребров на пресконференції заявляв, що проведе ротацію складу, тому варто очікувати деякі зміни. Однією з них може стати поява Віталія Буяльського, який не грав проти північномакедонців та дуже добре посилив гру в минулому матчі збірної України проти Мальти. Олександр Караваєв також продемонстрував, що готовий приносити користь на полі. Не думаємо, що на вістрі вийде хтось окрім Артема Довбика, адже Яремчук не в формі, а форвард Жирони більш корисний в умовах захисного футболу в виконанні опонента.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Сергія Реброва. Так, на перемогу України пропонується коефіцієнт 1,26, тоді як потенційний успіх Мальти оцінюється показником 14,5. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6.

Ми очікуємо, що збірна України буде шукати прогалини в обороні супротивника з перших хвилин, та зможе досягти свого. Перевага у три голи цілком можлива, головне забити швидкий м'яч.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мальта: Бонелло — Мбонг, Апап, Пепе, Мускат, Камензулі — Гіллом'є, Крістенсен, Янінк — Сатаріано, Мбонг

Україна: Трубін — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Михайліченко — Судаков, Сидорчук, Зінченко — Буяльський, Довбик, Мудрик

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мікеле Марколіні, головний тренер збірної Мальти:

"За винятком останнього матчу, проти Північної Македонії, збірна України використовувала одну й ту саму схему. Це свідчить про те, що суперник має чітко визначений стиль гри, з яким нашій команді доведеться боротися.

Зараз ситуація інша, ніж перед нашою попередньою зустріччю. Тоді в України тільки-но з’явився новий тренер, який не мав багато часу на реалізацію своїх думок.

Я очікую на іншу гру. Нам варто адаптуватися до нової збірної України. Ми розуміємо, що суперник б’ється з Італією за друге місце в групі. Це додає нашій зустрічі важливості, оскільки її результат матиме безпосередній вплив на турнірну таблицю".

Сергій Ребров, головний тренер збірної України:

"Я вважаю, що мальтійці грали відкрито й у першому матчі, намагалися створити моменти, мали їх достатньо в першому таймі. Ми повинні бути дуже сконцентрованими — попереду важлива гра. Така сама важлива, як і з Північною Македонією. Я впевнений, усі гравці розуміють, яким буде матч. Він буде складним, таким самим, як і в Словаччині. Тому ми готуємося дуже серйозно".

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