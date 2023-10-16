Бельгійський нападник встановив рекорд.
Ромелу Лукаку, getty images
16 жовтня 2023, 22:48
Збірна Бельгії в рамках відбіркового матчу до чемпіонату Європи 2024 року приймає на своєму полі збірну Швеції.
В першому таймі голом з одинадцятиметрової позначки відзначився Ромелу Лукаку. Для нього це десятий гол у відборі. Бельгійський нападник став першим гравцем, кому це вдалось, повідомляє Squawka.
Зазначимо, що переслідувачем Лукаку є легендарний Кріштіану Роналду. На його рахунку дев'ять м'ячів з урахуванням дублю у ворота Боснії і Герцеговини.
Нагадаємо, матч Бельгія — Швеція розпочався 21:45 за київським часом. Стежте за матчем в нашій онлайн-трансляції.