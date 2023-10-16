Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Бельгійський нападник встановив рекорд.

Збірна Бельгії в рамках відбіркового матчу до чемпіонату Європи 2024 року приймає на своєму полі збірну Швеції.

В першому таймі голом з одинадцятиметрової позначки відзначився Ромелу Лукаку. Для нього це десятий гол у відборі. Бельгійський нападник став першим гравцем, кому це вдалось, повідомляє Squawka.

Зазначимо, що переслідувачем Лукаку є легендарний Кріштіану Роналду. На його рахунку дев'ять м'ячів з урахуванням дублю у ворота Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, матч Бельгія — Швеція розпочався 21:45 за київським часом. Стежте за матчем в нашій онлайн-трансляції.