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Україна здобула вольову перемогу над Мальтою

Football.ua разом із партнером проекту, брендом "Львівське", підбиває підсумки матчу Мальта — Україна, у якому команда Сергія Реброва зуміла здолати непоступливого опонента не без допомоги останніх.

фото УАФ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Мальта — Україна 1:3

Голи: П. Мбонг, 12 — Камензулі, 38 (авт.), Довбик, 43 (пен.), Мудрик, 85



Мальта: Бонелло — Д. Мбонг, С. Борг, Пепе, Ж. Борг, Камензулі — Гійомьє (Пізані, 88), Н. Мускат (Крістенсен, 68), Янкам — Нвоко (Сатаріано, 68), П. Мбонг (Монтебелло, 88).



Україна: Трубін — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Сидорчук, Зінченко (Піхальонок, 87) — Ванат (Конопля, 67), Судаков (Назарина, 67), Мудрик — Довбик.



Попередження: Пізані — Матвієнко, Зубков