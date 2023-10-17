Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Гарета Саутгейта здобула результат, який дуже влаштовує Україну.

Збірна Англії в рамках поєдинку відбіркового етапу чемпіонату Європи 2024 року приймала на своєму полі Італію та здобула перемогу з рахунком 3:1.

Італійці змогли відкрити рахунок завдяки відмінній комбінації, яку точним ударом з меж штрафного завершив Скамакка.

Втім, англійці оперативно встановили паритет, коли Гаррі Кейн реалізував одинадцятиметровий удар, а вже у другому таймі Рашфорд вивів англійців вперед.

Ближче до кінця зустрічі Гаррі Кейн відзначився ще одним голом та зняв усі питання щодо переможця та гарантував Англії вихід у фінальну частину ЄВРО-2024.

Англія — Італія 3:1

Голи: Кейн, 32, 77, Рашфорд, 57 — Скамакка, 15

Англія: Пікфорд — Dокер, Стоунс (Геї, 63), Магвайр, Тріпп'єр — Філліпс (Гендерсон, 69), Райс — Фоден, Беллінгем (Гріліш, 85), Рашфорд — Кейн

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Скальвіні, Ачербі (Бастоні, 63), Удоджі (Дімарко, 63) — Фраттезі, Крістанте, Барелла — Берарді (Распадорі, 78), Скамакка (Кін, 65), Ель-Шаараві (Орсоліні, 87)