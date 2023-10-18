Завершились матчі квалфікації.
Збірна Данії, getty images
18 жовтня 2023, 00:00
В рамках восьмого туру відбіркового етапу чемпіонату Європи 2024 року Литва приймала на своєму полі Угорщину та втратила перевагу у два м'ячі, Словенія ж мінімально здолала Північну Ірландію, Данія дотиснула Сан-Марино, а Сербія впевнено обіграла Чорногорію.
Литва — Угорщина 2:2
Голи: Черних, 20, Шірвіс, 36 — Собослай, 67, Варга, 82
Північна Ірландія — Словенія 0:1
Гол: Черін, 5
Сан-Марино — Данія 1:2
Голи: Голінуччі, 61 — Гойлунд, 42, Поульсен, 70
Сербія — Чорногорія 3:1
Голи: Мітрович, 9, 73, Тадич, 77 — Йоветич, 36