Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершились матчі квалфікації.

В рамках восьмого туру відбіркового етапу чемпіонату Європи 2024 року Литва приймала на своєму полі Угорщину та втратила перевагу у два м'ячі, Словенія ж мінімально здолала Північну Ірландію, Данія дотиснула Сан-Марино, а Сербія впевнено обіграла Чорногорію.

Литва — Угорщина 2:2

Голи: Черних, 20, Шірвіс, 36 — Собослай, 67, Варга, 82

Північна Ірландія — Словенія 0:1

Гол: Черін, 5

Сан-Марино — Данія 1:2

Голи: Голінуччі, 61 — Гойлунд, 42, Поульсен, 70

Сербія — Чорногорія 3:1

Голи: Мітрович, 9, 73, Тадич, 77 — Йоветич, 36