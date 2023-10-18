Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 16 жовтня 2023 року, 21:45.

У матчі восьмого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Литви в домашньому поєдинку перебувала за крок від несподіваного успіху (2:2).

Футболісти Едгараса Янкаускаса забили двічі посеред першого тайму, після чого ще довго втримували перевагу за рахунком, однак тиск суперників із кожною хвилиною виключно зростав.

Усе завершилось тим, що Угорщина відіграла один м’яч посеред другої половини матчу, а вже під завісу протистояння Варга остаточно врятував команду Марко Россі від поразки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Литва — Угорщина в 8 турі відбору на Євро-2024:

Литва — Угорщина 2:2

Голи: Черних, 20, Шірвіс, 36 — Собослай, 67, Варга, 82

Литва: Зубас — Ласіцкас, Гірдвайніс, Лекятас, Шірвіс (Бенета, 76) — Уткус (Кажуколовас, 64), Воробйовас — Слівка (Новіковас, 90), Гінейтіс, Черних (Янкаускас, 64) — Паулаускас.

Угорщина: Дібус — Фіола, Салаї, Ланг — Него (Чабот, 62), Газдаг (Стайлс, 45), А. Нодь, Керкез (Ж. Нодь, 46) — Шаллаї (Болла, 90+2), Собослаї — Варга (Адам, 90+2).

Попередження: Лекятас, Уткус, Кажуколовас, Ласіцкас — Собослаї, Фіола.