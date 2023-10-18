Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 17 жовтня 2023 року, 21:45.

У матчі восьмого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Сербії вдома обіграла Чорногорію та успішно завершила процес кваліфікації (3:1).

Господарі швидко відкрили рахунок, проте вже під завісу першого тайму гості відігрались за цілком рівного характеру протистояння.

Але вже в другому таймі на полі неначе була тільки одна команда й серби в підсумку здобули путівку на Євро з пізніми голами Мітровича та Тадича.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Сербія — Чорногорія у 8 турі відбору на Євро-2024:

Сербія — Чорногорія 3:1

Голи: Мітрович, 9, 73, Тадич, 77 — Йоветич, 36

Сербія: В. Мілінкович-Савич — Міленкович, Велькович, Павлович — Живкович (Бабич, 90), Гудель (Максимович, 68), Ілич (С. Мілінкович-Савич, 46), Младенович (Костич, 46) — Тадич, Лукич (Самарджич, 79) — Мітрович.

Чорногорія: Міятович — Тучі (Мугоша, 85), Савич, Томашевич — Марушич, Янкович (Осмаїч, 85), Куч (Раїчкович, 85), Цамай (Йовович, 72), Вукчевич (Радунович, 31) — Крстович, Йоветич.

Попередження: Гудель — Савич, Йовович, Томашевич.