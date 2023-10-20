Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Апеляційний орган УЄФА частково задовольнив апеляцію УАФ.

УАФ подавала апеляцію щодо покарання за поведінку вболівальників на матчах відбору до Євро-2024 проти Англії та Італії у вересні. Апеляційний орган УЄФА частково задовольнив її, йдеться на офіційному сайті організації.

Спочатку на Українську асоціацію футболу наклали штраф за расизм у розмірі 20 тисяч євро, але тепер він становить 15 тис. У силі також лишаються покарання за використання піротехніки (5 тисяч) і блокування громадських проходів (8 тисяч). До того ж, на наступній домашній грі збірної України будуть частково закриті трибуни.

У цьому випадку йдеться про номінально домашній поєдинок відбору до Євро-2024 проти італійців, який проходитиме у Німеччині. Кількість закритих місць має становити щонайменше 5 тисяч. УАФ також заборонили продавати білети на наступну виїзну гру.

Нагадаємо, останній для "синьо-жовтих" матч групового етапу відбору до Євро-2024 проти збірної Італії відбудеться 20 листопада.