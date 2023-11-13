Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Господарі здолали гостей у перенесеному матчі.

Збірна Ізраїлю не зуміла провести поєдинок проти Косово у жовтні через вторгнення ХАМАС, внаслідок чого зустріч була зіграна 12 листопада.

Граючи на поганому газоні, результат гри вирішив Рашица, який приніс своїй команді три очки.

Косово — Ізраїль 1:0

Гол: Рашица, 41.

Зазначимо, що у разі виходу Ізраїля на Євро-2024 безпосередньо через групу, Україна гарантує собі мінімум путівку до плей-оф відбору. Таким чином, поразка Ізраїлю у матчі проти Косово — результат не на руку "синьо-жовтим".

Ізраїльтяни мають 11 очок після семи матчів, у Швейцарії 15 балів, а в Румунії 16 очок після 8 поєдинків.