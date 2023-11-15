Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної України U-21 — про виклик до команди 21-річного форварда Динамо.

Молодіжна збірна України завершує першу частину відбору на ЄВРО-2025 серед команд вікової категорії до 21 року.

Головний тренер "синьо-жовтих" Унаї Мельгоса прокоментував виклик до молодіжної збірної нападника київського Динамо Владислава Ваната, який вже отримував раніше виклик до головної команди країни.

"Виклик отримали кілька нових гравців, щоб ми могли познайомитися з ними. Зокрема, гравці 2002 року народження, адже ми маємо починати викликати також молодших футболістів для отримання досвіду. Тож хочемо перевірити їх. Ми стежимо за гравцями з усього світу.

Також є Владислав Ванат, який приїжджає з національної збірної. Я спілкувався з Сергієм Ребровим, який сказав, що він не буде грати у цьому вікні, тож отримає таку можливість з нами. Важливо, що Ванат буде з нами. Ми хочемо знати гравців краще. Так, ми бачимо, що вони показують в матчах за клуб, але, можливо, можемо спробувати щось інше. Дуже важливо мати власне бачення ситуації", — цитує слова Унаї Мельгоси Суспільне Спорт.

Нагадаємо, свої наступні матчі у рамках відбору на чемпіонат Європи збірна України U-21 зіграє проти Люксембургу та Азербайджану, які відбудуться 17 та 21 листопада відповідно. Початок обох поєдинків — о 20:00 за київським часом.