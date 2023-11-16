Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Північної Македонії висловився про майбутній матч проти Італії в рамках відбору на ЄВРО-2024.

У рамках дев'ятого туру відбору на ЄВРО-2024 збірна Італії прийматиме на своєму полі Північну Македонію в квінтеті С, учасником якого також є збірна України.

Нападник македонської команди Боян Міовськи поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з італійцями.

"Завжди приємно, коли ми граємо проти найкращих збірних. Наступні матчі проти Італії та Англії дозволять нам зрозуміти, на якому рівні ми знаходимося, і я думаю, що це правильний час для цього. На нас немає тиску, і в останніх кількох іграх ми досягали чудових результатів проти Італії.

Ми спробуємо продемонструвати свою гру, повинні чекати своїх можливостей на контратаках. Це нормально, що вони більше володіють м'ячем та контролюють гру, але ми спробуємо їх здивувати", – цитує слова Міовські TMW.

Нагадаємо, матч Італія — Північна Македонія відбудеться в п'ятницю, 17 листопада, о 21:45 за київським часом.